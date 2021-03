O Olympiakos renovou contrato com Mathieu Valbuena até 2022.



O médio, de 36 anos, permanecerá, ao que tudo indica, mais duas épocas no clube de Pedro Martins, onde chegou em 2019. Desde que assinou pelo emblema do Pireu, o internacional gaulês disputou 70 jogos (11 golos).



Valbuena fez a maioria da carreira ao serviço do Marselha, tendo passado ainda por Dínamo de Moscovo, Lyon e Fenerbahçe.