Um golo de Konstantinos Fortounis, aos 21 minutos, permitiu ao Olympiakos vencer este sábado na receção ao Panathinaikos, por 1-0, em jogo a contar para a nona jornada da I Liga da Grécia.

Num clássico do futebol helénico, um remate de pé esquerdo à entrada da área, na recarga a uma defesa do guarda-redes Dioudis, resolveu os três pontos para a equipa comandada por Pedro Martins, adversária do FC Porto na Liga dos Campeões.

A quarta vitória consecutiva da equipa do Pireu no campeonato permite a liderança isolada, com 19 pontos, ainda que à condição. O Aris, vice-líder, tem 16 pontos e menos um jogo: defronta o Panetolikos no domingo.

Na próxima quarta-feira, os gregos recebem o Manchester City, para a principal competição europeia de clubes.