O espanhol Carlos Corberán já não é o treinador do Olympiakos.

O clube grego anunciou a saída do técnico espanhol após somar três derrotas nos últimos quatro jogos, encontrando-se no sexto lugar da Liga Grega e em último no grupo G da Liga Europa.

Corberán, de 39 anos, tinha chegado ao tricampeão grego no início do mês de agosto, substituindo o português Pedro Martins no comando técnico.