O Olympiakos recebeu e venceu o Aris Salónica, na 28.ª jornada da liga grega e deu mais um passo rumo ao título de campeão, aquele que será o 45.º da história do clube grego.

A jogar no Pireu, a equipa de Pedro Martins resolveu praticamente o duelo em pouco mais de 60 segundos: Mady Camara marcou aos 27 e 28 minutos e colocou a formação da casa a vencer por 2-0.

José Sá foi titular no Olympiakos e do outro lado Bruno Gama [de início] e Hugo Sousa [a partir da segunda parte] representaram as cores portuguesas em campo. Com 3-0 ao intervalo, Masouras apontara o terceiro do líder aos 38 minutos, o melhor que o Aris conseguiu foi reduzir por Brown Ideye, aos 64 minutos. O Olympiakos ainda falhou uma grande penalidade.

Pedro Martins tem, assim, uma distância de 17 pontos para o AEK Atenas, enquanto o PAOK, de Abel, está a 19 do líder, quando falta ao Olympiakos disputar oito jogos do campeonato.