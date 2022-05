O Panathinaikos conquistou a 19.ª Taça da Grécia ao vencer na final o PAOK por 1-0, num jogo em que Vieirinha e Filipe Soares foram titulares, enquanto Nélson Oliveira não saiu do banco, na formação que saiu derrotada.

O jogo ficou marcado, de resto, pelo momento em que o árbitro espanhol Mateu Lahoz teve de interromper a final, após o também espanhol Aitor Cantalapiedra ter sido atingido com uma pedra quanto festejava o único golo do encontro.

Aitor fez de penálti, aos 34 minutos, o tento que decidiu a final.

Os incidentes entre adeptos das duas equipas sucederam-se desde muito antes do apito inicial, e o arremesso de objetos e de gás lacrimogéneo, para dispersar as pessoas envolvidas nos confrontos, adiou também o arranque do jogo.

No fim o Panathinaikos conquistou a 19.ª Taça da Grécia, ficando ainda distante das 28 do Olympiacos. O PAOK, que defendia o troféu ganho em 2021, tem oito Taças no museu.