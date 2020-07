O PAOK de Salónica foi até ao Pireu bater o já campeão Olympiakos, no campeonato grego. Orientada por Abel, a formação visitante segurou assim a vantagem de três pontos sobre o AEK de Atenas, que é terceiro.

O jogo era importantíssimo para o PAOK, que viu recuperados os sete pontos perdidos na secretaria. Um golo de Ene Mihaj aos 90 minutos deu o triunfo à formação de Salónica, perante um Olympiakos que se apresentou com os portugueses José Sá e Rúben Semedo a titulares.

O AEK Atenas venceu o dérbi com o Paanthinaikos por 3-1, com Nelson Oliveira a faturar. Com três pontos a separar as duas equipas, a próxima jornada traz um AEK-PAOK, fundamental para a luta pela segunda vaga para a qualificação da Liga dos Campeões.