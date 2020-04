O PAOK e o Xanthi viram a federação grega indeferir os recursos relativos ao castigo aplicado a ambos por deterem um acionista comum, o que de acordo com a disciplina do país é ferido de legalidade.

Com esta decisão, PAOK e Xanthi veem confirmadas a perda de pontos no campeonato, punição aplicada pelo conselho de disciplina, que decidiu retirar sete pontos à equipa de Salónica, orientada por Abel e na qual alinha Vieirinha. Já o Xanthi, de Fábio Sturgeon e Vítor São Bento, perde 12 pontos.

Em causa, está o facto de Ivan Savvidis, dono do PAOK, deter por intermédio de um familiar ações do Xanthi, também do primeiro escalão grego, uma irregularidade denunciada pelo Olympiakos do treinador português Pedro Martins.

Os regulamentos da Liga prevêm a descida automática para esta prática ilegal, de um acionista ter interesse em dois clubes, mas o governo interveio para suavizar a sanção.

O Olympiakos terminou a primeira fase com mais 14 pontos que o PAOK, enquanto o Xanthi tem apenas mais um do que o Panetolikos, que é penúltimo.

O PAOK já revelou que pretende levar o caso ao Tribunal Arbitral do Desporto, sedeado em Lausana, na Suíça.

O futebol grego continua suspenso devido à pandemia Covid-19.