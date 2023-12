O presidente da Liga grega de futebol, Evangelos Marinakis, demitiu-se esta terça-feira do cargo, na sequência dos vários atos de violência que têm atingido o desporto no país.

«Não tenho tempo, nem vontade, de continuar envolvido na gestão da Liga, na medida em que as palavras de certos membros da direção não são condizentes com as suas ações», indica Marinakis, que é também presidente do Olympiacos, treinado pelo português Carlos Carvalhal, e dos ingleses do Nottingham Forest.

Na carta de demissão, Evangelos Marinakis refere que pretendia afastar do futebol grego os «criminosos» que o estão a matar.

A decisão do dirigente, de 56 anos, foi comunicada um dia depois de o Governo grego anunciar que os jogos do campeonato de futebol vão disputar-se à porta fechada até 12 de fevereiro, como resposta aos atos de violência em várias modalidades.

O incidente mais recente de violência ocorreu na quinta-feira, durante um jogo de voleibol entre o Panathinaikos e Olympiacos, que originou cerca de 400 detidos e provocou ferimentos graves num polícia.

Devido a esta situação, os jogos da Liga grega de futebol agendados para o último fim de semana foram adiados para data a designar. Aquando dessa decisão já os árbitros tinham avançado com uma greve para que as condições de segurança sejam garantidas.