Rúben Semedo foi, esta quinta-feira, libertado sob fiança de dez mil euros. À saída do Tribunal Central de Atenas, o internacional português fez uma curta declaração, reiterando que está inocente.



«Estou inocente», atirou, em declarações aos jornalistas presentes no local.



O defesa está no Olympiakos desde 2019 e foi detido na passada segunda-feira, acusado de violar uma menor. No início da presente época foi titular nos quatro jogos feito pelo clube. Rúben soma três internacionalizações pela seleção de Portugal e já teve problemas com a Justiça em Espanha.



Em fevereiro de 2018, Semedo foi detido e esteve cinco meses num estabelecimento prisional, acusado de sequestro e agressão com arma ilegal.