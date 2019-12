A casa do assistente do vídeo-árbitro (VAR) ao jogo Volos-Olympiakos, disputado no domingo, foi atacada horas após uma decisão controversa no duelo da 16.ª jornada da primeira liga da Grécia. O episódio motivou a antecipação, por parte dos árbitros gregos, de uma greve inicialmente prevista para 11 e 12 de janeiro de 2020

Os homens do apito vão, desta forma, estar em greve já no fim de semana de 4 e 5 de janeiro, como forma de protesto contra os novos ataques dos quais alegam serem vítimas. Logo após o jogo em Volos, alguns adeptos deslocaram-se para o exterior da casa de um dos árbitros para o intimidar.

A Federação Grega de Futebol condenou esta segunda-feira o ataque e, segundo foi revelado, ninguém ficou ferido no mesmo, tendo a polícia referido que os atacantes partiram uma janela e atiraram uma tocha luminosa para o interior da casa do árbitro assistente do VAR.

LEIA MAIS: todas as notícias do futebol internacional

«A nossa paciência terminou», afirmam os árbitros, pedindo «respeito e compreensão» para o exercício da sua atividade, bem como o fim de intimidações.

No fim do jogo em Volos, o Olympiakos contactou a UEFA e a FIFA, alegando uma «alteração deliberada e com uma precisão cirúrgica» do resultado.

Apesar de condenar o ataque, a federação helénica suspendeu os cinco árbitros, dois do terreno de jogo e três do VAR, enquanto aguarda o fim do inquérito entretanto instaurado. O organismo constata mesmo que a «introdução do VAR neste jogo sem dúvida que não correspondeu às expectativas».