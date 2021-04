Dois golos do antigo futebolista do Benfica, Andrija Zivkovic, deram este domingo a vitória ao PAOK Salónica na receção ao Olympiakos (2-0), em jogo da 30.ª jornada (a quarta no grupo de apuramento de campeão) da primeira liga grega de futebol.

Depois do título alcançado na última semana, a equipa do Pireu sofreu a segunda derrota no campeonato. Os golos foram apontados na segunda parte, aos 49 e aos 63 minutos.

Vieirinha foi titular no PAOK e saiu aos 83 minutos. No Olympiakos, José Sá e Bruma foram titulares: o extremo saiu aos 60 minutos.

Com este resultado, o Olympiakos segue com 76 pontos no primeiro lugar. Já o PAOK é terceiro, com 54 pontos, os mesmos do quarto, o AEK Atenas, que também venceu este domingo, com toque português.

A equipa da capital bateu o Asteras por 3-1, com Hélder Lopes a assinar o 2-1, aos 85 minutos.

Os golos de Zivkovic no PAOK-Olympiakos: