O Olympiakos segue na luta pela liderança do campeonato grego e, na 22.ª jornada, venceu na receção ao Panetolikos por 2-0. Nos anfitriões, Costinha, Chiquinho, Diogo Nascimento, Taremi e André Luiz foram titulares.

O marcador foi inaugurado aos 37 minutos pelo central Pirola, graças à assistência de Chiquinho. No segundo tempo, aos 89m, Diogo Nascimento serviu o médio Yazici para o 2-0.

Uma vez que o AEK apenas joga no domingo, o Olympiakos assume a liderança com 50 pontos, um de vantagem sobre o rival. Por sua vez, o Panetolikos é 10.º colocado com 21 pontos.