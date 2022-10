O Olympiakos perdeu por 2-1 no Georgios Karaiskakis contra o PAOK, na partida de encerramento da oitava jornada da Liga grega.



Com Tiago Dantas e Nélson Oliveira na equipa inicial, o conjunto de Salónica beneficiou de um autogolo de Sokratis, logo aos oito minutos, para se adiantar no marcador. O campeão helénico conseguiu igualar a contenda por James Rodríguez, aos 37 minutos. Depois de um cruzamento do ex-FC Porto e P. Ferreira Oleg, o internacional colombiano antecipou-se à defesa contrária e cabeceou para o fundo da baliza do PAOK, estreando-se assim a marcar pelo clube do Pireu.



Na segunda metade o PAOK chegou ao golo do triunfo por Narey, logo nos primeiros minutos. Refira-se que Filipe Soares foi lançado pelo técnico Razvan Lucescu aos 85 minutos.



O PAOK ultrapassou o Olympiakos no quarto lugar: tem 15 pontos, mais um que o adversário desta segunda-feira, O Panathinaikos segue na liderança da prova com 25 pontos.



Veja o primeiro golo de James pelo Olympiakos: