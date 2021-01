O internacional português Bruma deu, este domingo, a vitória ao Olympiakos na deslocação ao Atromitos (0-1), em jogo da 18.ª jornada da primeira liga grega.

Depois de ter marcado a meio da semana no triunfo por 3-0, ante o Panetolikos, para a Taça, Bruma voltou a fazer o gosto ao golo, desta vez o único e o que fez a diferença para mais três pontos da equipa comandada pelo português Pedro Martins.

Além de Bruma, José Sá e Rúben Semedo foram titulares no Olympiakos. Pepê foi suplente utilizado.

A equipa do Pireu lidera com 48 pontos, mais 12 que o AEK e do que o Aris, ambos com 36, sendo que o AEK tem um jogo a menos.