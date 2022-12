James Rodríguez parece começar a reencontrar-se com a boa forma. O internacional colombiano marcou um belo golo, além de ter feito uma assistência, na goleada do Olympiakos contra o Asteras Tripolis (5-0), numa partida da 15.ª ronda da Liga grega.



O ex-FC Porto marcou o segundo golo da tarde, aumentando a vantagem do clube do Pireu depois de Biel ter aberto o marcador. Na segunda parte, o tricampeão grego marcou mais três golos: Bakambu, após passe do cafetero, fez o gosto ao pé, Garry Rodrigues também marcou e Masouras fixou o resultado final.



Pese o triunfo folgado, o Olympiakos é quarto classificado com 29 pontos e está a nove do líder Panathinaikos que ainda não jogou nesta ronda.



O golo de James: