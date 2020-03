José Sá teve este domingo de ser suturado com 15 pontos na cabeça por causa de um lance com Anthony Mounier no jogo entre Olympiakos e Panetolikos.

Num lance de bola parada, o jogador do Panetolikos estava na área e atingiu o guardião português do Olympiakos com o pé.

O guarda-redes teve de ser assistido e o Munier viu cartão amarelo, o que não deixou José Sá satisfeito, como se pode ver pela publicação de José Sá no Instagram:

Foto Instagram

José Sá escreveu: «Cartão amarelo. bem-vindos à Grécia.»

Veja o lance a partir do minuto 1:15: