O já campeão grego Olympiakos, treinado pelo português Pedro Martins, empatou na tarde desta quarta-feira na deslocação ao Aris (1-1), em jogo da sétima de dez jornadas da fase de apuramento de campeão.

O primeiro golo foi apontado por Manos, que deu vantagem ao Aris, aos 14 minutos, num golo só confirmado após recurso ao vídeo-árbitro: a bola passou mesmo na totalidade a linha de baliza. O empate surgiu já na reta final do encontro, ao minuto 82, por Fortounis.

Rúben Semedo foi o único português titular do lado do Olympiakos, que teve Bruma e José Sá como suplentes não utilizados. No Aris, Bruno Gama fez os 90 minutos e Xande Silva foi para jogo ao minuto 69.

O Olympiakos chega aos 83 pontos e o Aris aos 59, mas a equipa de Salónica pode ser ultrapassada no segundo lugar, se o PAOK vencer ainda esta quarta-feira na deslocação ao AEK (19h30). Há ainda um Panathinaikos-Asteras a decorrer.

CLASSIFICAÇÃO – FASE CAMPEÃO:

1.º: Olympiakos, 83 pontos

2.º: Aris, 59

3.º: PAOK, 58 (menos um jogo)

4.º: AEK, 55 (menos um jogo)

5.º: Panathinaikos, 51 (menos um jogo)

6.º: Asteras, 48 (menos um jogo)