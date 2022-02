O Olympiakos, treinado pelo português Pedro Martins, recebeu e venceu este domingo o AEK Atenas, por 1-0, consolidando a liderança na primeira liga grega ao final da 23.ª jornada.

O único golo do encontro surgiu aos 84 minutos, pelo médio francês Yann M’Vila.

O médio português João Carvalho foi lançado no jogo por Pedro Martins aos 80 minutos. Do lado do AEK o compatriota André Simões, ex-Moreirense, alinhou durante os 90 minutos.

Com este triunfo, o Olympiacos é líder com 56 pontos e ainda sem derrotas na prova (17 vitórias e cinco empates). Segue-se, em segundo, o PAOK, com 47 pontos. O AEK é terceiro com 39 pontos.

O PAOK venceu também este domingo o Atromitos, por 1-0, com Vieirinha a titular e Filipe Soares como suplente utilizado.