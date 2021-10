O Olympiakos, de Pedro Martins, venceu por 2-1 em casa do Panetolikos, numa partida da oitava jornada da Liga grega.



O ex-FC Porto Tiquinho Soares abriu o marcador logo aos 13 minutos assistido por Rony Lopes. No entanto, o conjunto da formação visitada respondeu aos 19 minutos por Vergos a passe do português Frederico Duarte.

Uma grande penalidade convertida com sucesso pelo marroquino El Arabi, aos 70 minutos, já sem Rony Lopes (saiu aos 55) em campo, permitiu ao campeão helénico passar em Agrinio.

Com este resultado, o Olympiacos segue invicto com 20 pontos, na frente do campeonato ao fim de oito rondas. Tem mais quatro do que o PAOK, que também venceu este sábado, e do que o AEK Atenas, terceiro, este com um jogo a menos, podendo colocar-se a um ponto da liderança.



Veja o golo de Tiquinho a partir dos 15 segundos: