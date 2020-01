O PAOK perdeu o dérbi de Salónica frente ao Aris (4-2) e tem a liderança da Liga grega em risco.



O conjunto orientado por Abel Ferreira até começou bem e colocou-se a vencer por Karol Swiderski, mas o Aris empatou a partida sete minutos depois por intermédio do sueco Daniel Larsson, após assistência do português Bruno Gama.



A formação visitada conseguiu a reviravolta ainda antes do intervalo. Fran Vélez subiu mais alto que a defesa contrária e cabeceou para o 2-1.



O PAOK continuou em queda livre na etapa complementar: Rose fez o 3-1 a abrir o segundo tempo e Sasha aumentou a diferença no marcador a vinte minutos do final. O melhor que os campeões gregos conseguiram foi reduzir por Matos.



Abel tem 40 pontos e está no primeiro lugar, mas pode perder o comando do campeonato caso o Olympiakos (38 pontos) derrote o Panathinaikos este domingo.



