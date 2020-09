O PAOK venceu esta sexta-feira o AEL Larissa, por 1-0, no arranque do campeonato grego. Foi o último jogo da equipa de Abel antes do embate com o Benfica, para a Liga dos Campeões.

Christos Tzolis, aos 16 minutos, apontou o único golo da partida: belo passe de Biseswar e o jovem de 18 anos, com um grande movimento, a bater o guardião adversário de primeira.

O jogo marcou ainda a estreia de Andrija Zivkovic pelo PAOK, ele que foi anunciado como reforço no passado dia 8, depois de ter rescindido precisamente com o Benfica.

Recorde-se que o Benfica defronta o PAOK na Grécia na próxima terça-feira, dia 15, em jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.