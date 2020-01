O Olympiakos é o novo líder da Liga grega. A equipa de Pedro Martins venceu o clássico frente ao Panathinaikos por 1-0 num jogo à porta fechada e ultrapassou o PAOK, que foi derrotado no último sábado.



O único golo do conjunto do Pireu foi da autoria de El Araby à entrada para o quarto de hora final. O avançado rematou de primeiro após cruzamento de Valbuena da direita.



Classificação da Liga grega



José Sá, Ruben Semedo e Podence foram todos titulares, sendo que o extremo saiu a meia hora do final.



Feitas as contas, o Olympiakos tem 42 pontos, mais dois que o PAOK, segundo classificado.



O golo de El Araby: