O Olympiakos somou a terceira vitória consecutiva na Liga grega ao bater o Asteras Tripolis, fora de portas, por 2-0.



A equipa orientada por Pedro Martins chegou à vantagem logo aos sete minutos por Tiquinho Soares. O ex-FC Porto surgiu solto na área e após uma assistência de cabeça de Masouras, fuzilou o guarda-redes adversário.



Pouco depois, aos 23 minutos, Camará fez o 2-0 e confirmou o triunfo do campeão helénico que teve Rony Lopes no banco de suplentes todo o encontro.



Com este triunfo o Olympiakos chegou aos dez pontos na Liga grega e lidera de forma isolada com mais um ponto que o Volos. No entanto, o conjunto do Pireu pode ainda ser alcançado pelo AEK que joga mais logo frente ao PAOK.



O golo de Tiquinho Soares: