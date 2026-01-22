O Grémio deslocou-se até Bagé, junto à fronteira com o Uruguai, para defrontar o Guarany, em duelo do Campeonato Estadual Gaúcho, na madrugada desta quinta-feira. A equipa orientada por Luís Castro venceu por 2-0.

Ainda antes do início do jogo, um insólito. A partida teve de ser adiada cerca de meia-hora por falta de iluminação artificial.

O treinador alinhou uma equipa composta maioritariamente por jogadores suplentes, mas teve de recorrer aos 'pesos pesados'. Carlos Vinícius, ex-Benfica, Rio Ave ou Real SC, entrou na segunda parte para decidir o jogo.

Marcou de cabeça e assistiu para o segundo golo, somado por Edenilson. O guarda-redes Weverton estreou-se e Willian foi o capitão do Grémio.

A equipa continua em primeiro lugar na tabela do Gaúcho, com nove pontos em quatro jogos.