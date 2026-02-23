O Grémio qualificou-se, nos penáltis, para a final do Campeonato Gaúcho, onde vai encontrar o grande rival Internacional.

Depois do 1-1 na primeira mão da meia-final com o Juventude, a equipa orientada pelo português Luís Castro viu-se em desvantagem a meio da primeira parte, quando Gabriel Taliari converteu um penálti para os locais.

O Grémio intensificou a pressão na segunda metade, que abriu com uma defesa do outro mundo de Jandrei para evitar um autogolo de Rodrigo Sam.

O empate acabaria por surgir ao minuto 71, apontado pelo defesa Viery com um remate à meia-volta, à entrada da área adversária.

Como o 1-1 se prolongou até ao final do tempo regulamentar, a meia-final só ficou decidida nos penáltis, onde o Grémio foi mais eficaz (4-1).

Na final do Gaúchão, o Imortal Tricolor vai defrontar o grande rival Internacional, que na outra semifinal afastou, sem dificuldade, o Ypiranga com um agregado de 7-0.

