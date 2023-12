Depois de Luis Suárez, o Grémio pretende voltar a contar com uma figura de nome mundial e vira atenções para Angel Di María. O internacional argentino termina contrato com o Benfica no verão de 2024 e o clube brasileiro já fez uma sondagem.

«Tomara que venha, está a jogar muito no Benfica, seria perfeito contar com um jogador dessa categoria, continuaríamos nas manchetes do mundo todo. Por enquanto, é apenas sondagem», afirmou Eduardo Magrisso, vice-presidente do emblema de Porto Alegre, à Rádio Guaíba.

«Quem trouxe o Luis Suárez, pode trazer o Dí Maria. O Grémio provou que pode contar com jogadores dessa envergadura», completou.

Di María, que regressou esta temporada à Luz, também é um desejo antigo do Rosario Central, clube onde se formou.