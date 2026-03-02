O Grêmio, treinado pelo português Luís Castro, está em vantagem na luta pelo título do campeonato gaúcho de futebol, depois de ter ganho na receção ao Internacional, por 3-0, na primeira mão da final, na noite de domingo.

Em Porto Alegre, em novo duelo "Grenal", um golo de José Enamorado, aos 39 minutos, colocou o Grémio em vantagem. Ainda antes do intervalo (45+1m), Amazu fez o 2-0. Na segunda parte, o Grémio ainda beneficiou de um autogolo do Victor Gabriel, aos 68 minutos.

O decisivo encontro da segunda mão do campeonato do estado de Rio Grande do Sul está marcado para 8 de março, na casa do Internacional.

Os golos do jogo: