Grémio e Santos empataram (1-1), na primeira mão dos quartos de final da Taça Libertadores.



Lucas Veríssimo, central que interessa ao Benfica conforme Jesus já revelou, foi titular no «Peixe» que esteve a ganhar até bem perto do final. Kaio Jorge deixou a equipa de Kuca a vencer depois de uma falha do guarda-redes Vanderlei, no entanto, o ex-Benfica, Diego Souza, acabaria por fazer o 1-1 final na marcação de um penálti, aos 90+12.



No outro jogo da última noite, o Boca Juniors afastou o Internacional e apurou-se para os «quartos». Os brasileiros venceram o encontro por 1-0 (autogolo de Fabra) e adiaram a decisão da eliminatória para as grandes penalidades, onde acabariam por ser afastados (5-3).



Os melhores momentos do Grémio-Santos: