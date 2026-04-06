Grémio não foi além do nulo ante o Remo
O Grémio, treinado pelo português Luís Castro, não foi além de um empate sem golos na receção ao Remo, último classificado do Brasileirão, no jogo que fechou a 10.ª jornada, na noite de domingo (já madrugada desta segunda-feira) em Portugal.
Frente ao último classificado, o Grémio até enviou uma bola ao poste na primeira parte, de Francis Amuzu, mas o Remo também teve ocasiões para marcar. Valeu, na baliza do Grémio, Weverton, que acentuou a boa exibição ao defender um penálti perto do intervalo, aos 41 minutos, no duelo com Alef Manga, atacante que teve uma curta passagem em Portugal, pela UD Oliveirense.
Na segunda parte, mesmo com mais um durante após a expulsão de Yago Pikachu aos 68 minutos, o Grémio tentou, mas não foi além do 0-0.
Com este resultado, o Grémio volta a pontuar após duas derrotas e é 11.º classificado, com 12 pontos. O Remo sai do último lugar e passa a ter sete pontos, tal como o Cruzeiro, treinado por Artur Jorge, que perdeu no dia anterior, ante o São Paulo. O Mirassol, derrotado em casa pelo Bragantino à mesma hora do jogo do Grémio, é agora o 20.º e último classificado, com seis pontos.
A noite ficou ainda marcada pela vitória do Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, que reforçou a liderança no Brasileirão.