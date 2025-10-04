VÍDEO: Grimaldo choca com colega, fica a sangrar e sai de maca
Lateral espanhol já garantiu estar bem, nas redes sociais
Um choque entre Alejandro Grimaldo e o colega de equipa Kofane, do Bayer Leverkusen, custou caro ao ex-Benfica. Tudo aconteceu durante a receção dos 'farmacêuticos' diante do Union Berlim, em jogo da Bundesliga decorrido neste sábado.
À passagem do minuto 45, num canto, o incidente aconteceu e Grimaldo ficou a sangrar abundantemente da cabeça. Teve de sair de maca para receber assistência médica.
Já duas horas depois do término do encontro, o lateral espanhol, que envergou a braçadeira de capitão, garantiu estar bem.
«Grande esforço coletivo para conquistar uma vitória muito importante. Obrigado por todas as mensagens. Felizmente, não foi nada grave. Agora é hora de focar no que vem pela frente com a seleção nacional», escreveu o ex-Benfica.
O duelo terminou com uma vitória do Bayer Leverkusen por 2-0, com golos de Poku e Kofane. Diogo Leite foi titular pelos berlinenses. Não esquecer que o Bayer Leverkusen é adversário do Benfica na Liga dos Campeões - jogam dia quatro de novembro.