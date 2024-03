O Bayer Leverkusen venceu na visita ao Colónia por 2-0, na tarde deste domingo, em jogo da 24.ª jornada da Bundesliga, num resultado que permite aos farmacêuticos reforçar a liderança no campeonato alemão.

O jogo teve uma contrariedade para o Colónia logo aos 14 minutos, com Jan Thielmann a ser expulso com cartão vermelho direto.

Aos 38 minutos, Jeremie Frimpong inaugurou o marcador, no golo que fez a diferença a favor da equipa comandada por Xabi Alonso na primeira parte. Um lance que nasceu de uma jogada que teve cruzamento de Grimaldo na esquerda, para a conclusão de Frimpong na área.

Na segunda parte, após uma jogada pela esquerda, Adli cruzou rasteiro, atrasado, para a entrada do ex-Benfica Grimaldo, que fixou as contas no resultado. O lateral-esquerdo rematou na área e fez o 2-0 para, aos 73 minutos.

Com este resultado, o Bayer Leverkusen soma agora 64 pontos, fruto de 20 vitórias e quatro empates e ainda zero derrotas. Somou a quinta vitória seguida e tem mais dez pontos do que o Bayern Munique, que tem 54 e que na sexta-feira empatou ante o Friburgo.

Este domingo, a jornada 24 da Bundesliga encerra com o Hoffenheim-Werder Bremen.

(IMAGENS ELEVEN NA DAZN)