A Bélgica (9 pontos) e a Dinamarca (3) são as seleções do Grupo B apuradas para os oitavos de final do Euro 2020.

Na última jornada, os belgas derrotaram a Finlândia por 2-0, enquanto os dinamarqueses, que vinha de duas derrotas nos dois primeiros jogos, golearam a Rússia em Copenhaga por 4-1.

A Finlândia concluiu o Grupo B no terceiro lugar e, por isso, ainda não está matematicamente arrecada dos oitavos de final, embora tenha um registo pior do que os outros terceiros lugares do grupos já terminados: Ucrânia (também 3 pontos mas melhor saldo de golos) e Suíça, que somou 4 pontos e fica agora a saber que marcará presença nos 'oitavos' na condição de um dos quatro melhores terceiros.

Na próxima fase, a Dinamarca vai defrontar o País de Gales naquele que será o primeiro jogo dos oitavos de final, a 26 de junho pelas 17h00 em Amesterdão. A Bélgica mede forças com o terceiro lugar do Grupo A (Suíça), D, E ou F a 28 de junho em Sevilha às 20h00