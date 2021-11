A Rússia e Croácia golearam os respetivos adversários do Grupo H na corrida para o Mundial2022 e deixaram tudo em aberto na discussão pelo primeiro lugar, com os russos, com uma vantagem de dois pontos, a visitarem os croatas no próximo domingo para discutirem a qualificação direita para o Mundial do Qatar.

Uma qualificação disputada golo a golo, com a Rússia a golear o Chipre por 6-0 e a Croácia a ir a Malta vencer com um categórico 7-1, deixando tudo na mesma para a última e determinante jornada. Ainda no mesmo grupo, Eslováquia e Eslovénia, já fora da corrida, empataram 2-2.

Começamos pela Rússia que defendia a liderança do grupo frente ao Chipre e acabou por vencer de forma inapelável, depois de Yerokhin ter aberto o marcador, logo aos 4 minutos, a passe de Smolov. Não houve mais golos até ao intervalo, mas os russos dispararam no segundo tempo com mais cinco golos marcados por Smolov (55m), Mostovoy (56m), Sutormin (62m), Zabolotny (82m) e, por fim, outra vez Yerokhin (87m), o único que bisou.

Um festival de golos também em La Valeta, a capital de Malta, com a Croácia a marcar oito golos, incluindo um na própria baliza. Ao intervalo a seleção dos «quadradinhos» já vencia por 4-1, com golos de Perisic (6m), Caleta-Car (22m), Pasalic (39m) e Modric (45m), com o tal golo infeliz de Brozovic na própria baliza.

A festa croata prosseguiu, depois no segundo tempo, com mais três golos marcados por Majer (47m), Kramaric (53m) e outra vez Majer (64m).

Feitas as contas finais, ainda com uma ronda por disputar, a Rússia lidera com 22 pontos, à frente da Croácia (20 pontos), Eslováquia (11), Eslovénia (11), Malta (5) e Chipre (5).