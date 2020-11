O Jiangsu Suning sagrou-se, esta quinta-feira, campeão de futebol na China pela primeira vez na história, após a vitória ante o Guangzhou Evergrande, por 2-1, na segunda mão da final, em Suzhou. Na primeira mão, tinha havido empate sem golos no mesmo local.

O primeiro golo, para o Jiangsu, foi apontado pelo internacional italiano Eder, num livre direto em cima do intervalo, que contou com um desvio na barreira (45+3m). O lance tinha sido antecedido de falta para expulsão de He Chao no Guangzhou.

Com mais um, o Jiangsu aumentou a vantagem pelo brasileiro Alex Teixeira na segunda parte (48m). Wei Shihao (61m) reduziu a diferença, mas os comandados do romeno Cosmin Olaroiu seguraram a vantagem para a festa do título, que o Guangzhou não conseguiu revalidar.