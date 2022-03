Internacional inglês em 75 ocasiões, Joe Hart foi dono e senhor da baliza do Manchester City de 2010 a 2016, até que tudo mudou com a chegada de Pep Guardiola ao clube inglês e uma conversa franca em que que ficou claro que Hart não era o «guarda-redes tipo» do treinador catalão.

Após um mau Europeu, Hart viajou para a China, onde os citizens estavam a preparar a época seguinte. «Ele tinha um grande conhecimento sobre o background, sobre o que nós fazíamos, como eu jogava. Foi uma conversa de duas horas que acabou basicamente com ele a dizer: 'Não consigo ver isto funcionar. Serei a primeira pessoa a assumir se estiver errado, mas o que eu vejo em ti não é o que eu quero para o meu guarda-redes'», revelou o jogador, agora de 34 anos, em declarações ao podcast In the Stiffs.

A verdade é Pep pedia a Hart coisas que ele nunca tinha feito na vida com qualquer outro treinador mas, ainda assim, Hart ripostou, dizendo-lhe que era justo que tivesse uma oportunidade para mostrar que podia estar à altura das novas exigências. «Ele respondeu: 'Claro que vais ter essa oportunidade, mas...' E quando há 'mas' no fim, já sabemos a decisão.»

Alguns anos volvidos, Joe Hart reconhece que Guardiola teve razão ao tirá-lo do onze. «Claro que eu não conseguia fazer aquilo. Como é que conseguiria fazer algo que nunca me tinham pedido ou ensinado a fazer? Acho que ele estava certo: eu não conseguia fazer aquilo e ele não podia simplesmente meter-me numa equipa para jogar como ele queria naquela altura. Não concordei com isso, mas olhando para trás foi feito o que tinha de ser feito», admitiu.

Joe Hart fez apenas um jogo sob o comando de Pep Guardiola, sendo emprestado aos italianos do Torino antes do fecho do mercado de verão em 2016. Em 2017/18, a última enquanto jogador contratualmente ligado aos citizens, foi cedido ao West Ham. Atualmente, é colega do benfiquista Jota nos escoceses do Celtic, onde é titular indiscutível.