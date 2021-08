Depois de revelar os finalistas do prémio melhor jogador do ano, a UEFA também revelou os três nomeados a melhor treinador da última época: Pep Guardiola (Manchester City), Thomas Tuchel (Chelsea) e Roberto Mancini (seleconador de Itália).

Uma lista que surgiu da votação de um júri alargado composto pelos 24 selecionadores que estiveram na fase final do Euro2020, mais os oitenta treinadores que participaram nas fases de grupos da Liga dos Campeões e da Liga Europa e ainda os votos de 55 jornalistas, um de cada um dos países afiliados da UEFA.

Cada um dos votantes elegeu três treinadores, atribuindo 5 pontos ao primeiro, três pontos ao segundo e um ponto ao terceiro, apenas com a restrição de não poderem votar neles próprios. A pontuação final permitiu definir a shortlist agora apresentada com apenas três candidatos.

Pep Guardiola conduziu o Manchester City à conquista da Premier League e da Taça da Liga inglesa, além de conduzir o clube à sua primeira final europeia na Liga dos Campeões.

Thomas Tuchel, por seu lado, assumiu o Chelsea em janeiro, substituindo Frank Lampard, e acabou por vencer a Liga dos Campeões, no Estádio do Dragão, tornando-se no primeiro treinador a alcançar duas finais consecutivas por clubes diferentes.

Roberto Mancini reergueu a seleção de Itália, que tinha falhado o último Campeonato do Mundo, e sagrou-se campeão da Europa em Wembley.

Os três jogadores saíram de uma lista alargada que contava ainda com Unai Emery (64 pontos), Diego Simeone (29), Antonio Conte (19), Gareth Southgate (18), Christophe Galtier ((16), Ole Gunnar Solskjær (14) e Kasper Hjulmand (11).

O vencedor vai ser anunciado a 26 de agosto, no mesmo dia em que se vai realizar o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, bem como o vencedor do prémio jogador do ano.