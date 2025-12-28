A final da Liga Apertura da Guatemala ficou marcada por pancadaria. O Antigua sagrou-se bicampeão, mas a festa do título ficou marcada por socos e pontapés.

Num encontro da segunda mão da decisão, jogado na casa do rival Municipal, foi a equipa da casa quem venceu no final dos 90 minutos (1-0). No entanto, a vantagem trazida da primeira mão (2-0) deu o título ao Antigua.

Após o apito final, seguiram-se agressões entre os jogadores adversários, também com objetos a serem atirados.

A essa confusão juntou-se a invasão dos adeptos ao relvado, resultando em mais agressões. A polícia acabou por intervir, procurando controlar os adeptos descontrolados. Horas depois da pancadaria, os agentes policiais permaneceram no estádio para garantir o controlo da situação.

Agentes de diferentes comisarías y especialidades continúan brindando seguridad en el interior y exterior del del Estadio Manuel Felipe Carrera, donde se jugó la final del fútbol guatemalteco Municipal y Antigua

aficionados ya se retiraron del estadio pic.twitter.com/kVww81I15N — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 28, 2025

Manolo Callen, presidente do Antigua, condenou severamente o sucedido.

«Não podemos falar de futebol. Isto é inaceitável, está além de ganhar um título. A felicidade que tínhamos pelo bicampeonato passa para segundo plano depois de um espetáculo como este. Eu, como presidente, preocupo-me primeiro com a integridade dos jogadores e de todos os jornalistas, que também houve jornalistas atingidos. Aquilo que vamos apelar enquanto clube é pela integridade de todos», referiu, em declarações aos jornalistas após o sucedido.