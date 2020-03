O que fazer quando se quer impedir que um avião aterre? A presidente da câmara de Guayaquil, no Equador, encontrou a resposta a esta pergunta. A autarca mandou os funcionários do aeroporto colocarem carros na pista de aterragem para evitar que um avião da Iberia pousasse.

A cidade está na zona do Equador mais afetada pela Covid-19 e desde terça-feira que está proibida a entrada de passageiros vindos do estrangeiro por ordem do Governo.

O avião da Iberia vinha vazio, para poder repatriar estrangeiros que estão a cidade, mas a presidente da câmara não autorizou a aterragem porque no avião seguiam 11 tripulantes que «iam ficar num hotel na cidade de Guayaquil até poderem levantar voo».