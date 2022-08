Voltou-se a jogar futebol na Ucrânia em plena guerra com a Rússia. O futebol sobrevive em condições especiais e que o digam as equipas do Rukh Lviv e do Metalist Kharkiv.



O jogo entre os dois emblemas, esta quarta-feira, ficou marcado por uma interrupção durante a segunda parte depois de ter soado alerta de um possível ataque aéreo. De imediato, as duas equipas deixaram o relvado e abrigaram-se num bunker.



Aquando da interrupção, o Metalist vencia o Rukh por 2-1.



Veja como tudo aconteceu nos vídeos que se seguem: