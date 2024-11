O Beijing Guoan, treinado pelo português Ricardo Soares, empatou na receção ao Henan FC, este sábado, em jogo da 30.ª e última jornada do campeonato. O médio português Guga fez o único golo da equipa da casa, que acabou no 4.º lugar da prova.

Depois de quatro vitórias consecutivas, o conjunto de Ricardo Soares não conseguiu continuar a série vitoriosa frente ao Henan. Os anfitriões até começaram melhor depois de o médio luso Guga, ex-Benfica, Famalicão e Rio Ave, ter feito o primeiro golo no encontro e colocado a equipa em vantagem, aos 41 minutos.

Ainda na primeira parte, os visitantes acabaram por chegar à igualdade com um golo apontado pelo brasileiro Iago Maidana (45+1m), que passou pelo Gil Vicente em 2021. Um golo que estragou a festa ao conjunto onde estão os portugueses, que não foi capaz de desfazer o empate na partida.

Com este resultado, Guga e Ricardo Soares terminam a temporada no quarto lugar da Superliga chinesa, com 56 pontos.