O avançado internacional austríaco Guido Burgstaller vai ficar fora da competição «durante vários meses», informou esta segunda-feira o Rapid Viena, na sequência de ter sofrido um «ataque físico» no fim de semana, no centro de Viena, que lhe causou «ferimentos graves na cabeça».

«Guido Burgstaller foi vítima de um ataque físico na presença de testemunhas no fim de semana e sofreu ferimentos graves na cabeça. Foi atacado por um homem desconhecido no centro de Viena e sofreu uma fratura na base do crânio após uma queda causada por um golpe brutal», referiu o Rapid Viena, em comunicado.

O atleta de 35 anos foi, informa o Rapid, «imediatamente examinado e tratado detalhadamente num hospital de Viena», onde vai passar os próximos dias, no início da sua recuperação.

Na mesma nota, em que dá conta da ausência prolongada de Burgstaller, o Rapid sublinha que «confia nas autoridades responsáveis» para que «o autor ainda desconhecido» seja «rapidamente levado à justiça».