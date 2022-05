O Arminia, do português Guilherme Ramos, perdeu esta sexta-feira na deslocação ao Bochum, por 2-1, na abertura da 33.ª e penúltima jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão, num resultado que deixa a equipa de Bielefeld próxima da descida de divisão.

Sebastian Polter, aos 22 minutos, de cabeça, inaugurou o marcador a favor da equipa da casa. O Arminia, que teve Ramos a titular na defesa, empatou por Joakim Nilsson ao minuto 35, levando o jogo com o 1-1 para o intervalo.

Na segunda parte, já bem próximo do final do jogo, um autogolo de George Bello ditou a derrota do Arminia, que pode mesmo ver confirmada a descida de divisão nesta jornada.

Com este desaire, o Arminia é 17.º e penúltimo, com 27 pontos, só à frente do já despromovido Greuther Fürth (18 pontos). Se o Estugarda, 16.º com 29 pontos e em lugar de play-off, vencer na deslocação ao já campeão Bayern Munique no domingo, o Arminia desce. Porém, se o Estugarda empatar, a descida será quase uma questão de tempo: se isso acontecer, a equipa de Tiago Tomás ficaria com mais três pontos do que o Arminia (30 para 27), tendo nesta altura uma diferença negativa de 19 golos, para 26 negativos do Arminia, sendo o saldo de golos o primeiro critério de desempate na Bundesliga.

O resumo do Bochum-Arminia: