A Gambia juntou-se esta segunda-feira à Tunísia e ao Burkina Faso nos quartos de final da CAN2022 ao afastar a Guiné (1-0), num jogo que ficou marcado pela expulsão do «axadrezado» Nje Yusupha que saltou do banco, viu dois amarelos e vai falhar os quartos de final.

Musa Barrow marcou o golo solitário que vale o passaporte para os quartos de final aos 71 minutos.



O avançado do Boavista, que não tinha sido utilizado na fase de grupos, entrou pela primeira vez num jogo da CAN. Porém, não correu bem.



Yusupha saiu do banco ao minuto 72 e, dois minutos volvidos, viu o primeiro cartão amarelo. O jogador axadrezado voltou a arriscar, aos 87, e acabou por ser expulso com um segundo cartão amarelo.

A Guiné também acabou o jogo reduzida a dez uma vez que Ibrahima Coté também recebeu ordem de expulsão, já em tempo de compensação, também com um segundo amarelo.

A Gambia segue, assim, em frente e, agora, vai ficar à espera do resultado do embate entre Camarões e Comores para saber quem vai defrontar nos quartos de final.

Yusupha Njie is not having a great time in Cameroon. He has waited all tournament for his chance #AFCON2021 pic.twitter.com/Kam8rawhas