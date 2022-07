Depois de Willian Arão, o Fenerbahçe recrutou agora Gustavo Henrique ao Flamengo.

Os dois clubes anunciaram um princípio de acordo para a transferência e o defesa-central viaja ainda nesta terça-feira para Istambul, de forma a realizar os habituais exames médicos e rubricar o vínculo com a equipa turca.

O jogador de 29 anos, que trabalhou com Jesus no Flamengo, é formado no Santos e estava no Mengão desde 2020.