Guy Roux, histórico treinador francês que marcou uma era no Auxerre, cuja equipa masculina orientou entre 1961 e 2005, defendeu, numa entrevista, que «as mulheres foram feitas para dar à luz» e que «as melhores futebolistas têm a mesma compleição física que a de um rapaz».

O antigo treinador, hoje com 87 anos, vai mesmo ao pormenor para defender a sua tese. «As mulheres têm uma bacia mais larga e o futebol não está feito para bacias largas», argumentou, em declarações ao jornal francês L'Est Eclair.

Nem o facto de o seu Auxerre liderar a II Divisão francesa feminina faz Guy Roux olhar para a questão de outra forma. «Tenho um grande respeito pelas jovens que praticam o seu desporto favorito. Mas se me perguntarem se os jogos de futebol feminino são espetaculares, lembro que os da I Divisão têm 800 adeptos nas bancadas», comentou.

Guy Roux dá ainda o exemplo de uma campeã europeia dos 100 metros, em atletismo, que lhe terá confidenciado: «Apesar de toda a preparação, o Usain Bolt ganharia sempre por 12 ou 14 metros nessa distância.»

«Homens e mulheres não são feitos da mesma maneira, não são feitos do mesmo tecido», chega mesmo a dizer o antigo treinador de futebol.

As declarações de Guy Roux surgem poucos dias depois de comentários sexistas, feitos durante o jogo Paris FC-Marselha da Ligue 1, terem levado à suspensão de um comentador da estação televisiva beIN Sports.

A questão da igualdade entre homens e mulheres no desporto não é de agora e tem gerado muita polémica. Em dezembro do ano passado, por exemplo, a tenista Aryna Sabalenka admitiu que, «em condições normais, seria muito difícil competir com homens» e que «talvez pudesse ganhar a alguns do top-1.000 desde que eles não tivessem um grande serviço».