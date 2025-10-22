Gyökeres passou mais de um mês em branco, sem apontar golos. Após «bisar» na goleada por 4-0 frente ao Atl.Madrid, no terceiro jogo da fase regular da Liga dos Campeões, o avançado sueco encarou Thierry Henry e explicou-lhe a escolha do número 14 no Arsenal.

«Parece que há muitos golos nesta camisola, e muitos golos ainda estão por vir», afirmou o goleador ex-Sporting em declarações à CBS Sports, onde tinha em direto Henry, no papel de comentador.

«Para ser sincero, não havia assim tantos números de camisola disponíveis, mas quando vi que este estava, foi uma grande honra poder ficar com ela», acrescentou Gyökeres, que reconheceu não ter pedido autorização ao antigo avançado francês para vestir aquele número com que ele fez história ao serviço dos «Gunners».

«Infelizmente, não tinha o número [de telefone] do Thierry. Por isso, não pude perguntar se estava tudo bem, mas levei-o, e é claro que é uma grande honra para mim», afirmou, com o ex-jogador, que estava em estúdio, a não perder a oportunidade de responder.

«Antes de mais, Viktor, o número 14 não é o meu número, é um número que eu uso. Podes ficar com ele. Por favor, honra-o, marca golos, é tudo o que precisamos. E, se quiseres, podes ficar com o meu número de telefone. Eu depois envio-te pelo Instagram», disse Thierry Henry.

Sobre o jogo, Gyökeres comentou o seu bis e a vontade que tem de triunfar nos londrinos: «Queremos ganhar troféus, esse é o nosso desejo e o mais importante. Agora, claro que quero contribuir com golos e melhorar o meu jogo também.»