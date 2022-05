Erling Haaland despediu-se de Mino Raiola, antigo agente que morreu no sábado aos 54 anos na sequência de doença grave.

O avançado norueguês do Borussia Dortmund, que era o maior ativo da carteira do empresário italiano, recorreu ao seu Instagram para publicar uma fotografia dos dois juntos e sorridentes, com uma legenda singela: «O melhor», escreveu, acompanhado de um coração.

Além de Haaland, Mino Raiola era agente de outros grandes nomes do futebol como Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ou Gianluigi Donnarumma.