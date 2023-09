Erling Haaland recuou às origens da sua nação e vestiu a pele de vinking para ajudar instituições de caridade.

O avançado norueguês do Manchester City participou num ensaio fotográfico com o escocês David Yarrow, do qual vai resultar uma edição limitada.

A receita da venda das fotografias vai reverter para instituições de solidariedade norueguesas, escolhidas por Haaland.