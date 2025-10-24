O Wydad anunciou esta sexta-feira a contratação de Hakim Ziyech, que não jogava desde o final da temporada passada.

«O mundo espera… o mago está aqui», escreveu o clube marroquino nas redes sociais.

Ao longo da carreira, o extremo com nacionalidade marroquina e neerlandesa, já representou várias equipas, entre elas o Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray e Al-Duhail. Na temporada passada, o experiente jogador fez 11 jogos pelo Galatasaray e 12 pelo Al-Duhail.

Agora, junta-se ao segundo classificado de Marrocos, preparando-se para voltar aos números do passado e representar a seleção no Mundial 2026.

