OFICIAL: Hakim Ziyech reforça o Wydad
Extremo de 32 anos representou o Galatasaray e o Al-Duhail na temporada passada
Extremo de 32 anos representou o Galatasaray e o Al-Duhail na temporada passada
O Wydad anunciou esta sexta-feira a contratação de Hakim Ziyech, que não jogava desde o final da temporada passada.
«O mundo espera… o mago está aqui», escreveu o clube marroquino nas redes sociais.
Ao longo da carreira, o extremo com nacionalidade marroquina e neerlandesa, já representou várias equipas, entre elas o Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea, Galatasaray e Al-Duhail. Na temporada passada, o experiente jogador fez 11 jogos pelo Galatasaray e 12 pelo Al-Duhail.
Agora, junta-se ao segundo classificado de Marrocos, preparando-se para voltar aos números do passado e representar a seleção no Mundial 2026.
🚨 𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎!— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) October 23, 2025
The world waits… the 𝐖𝐢𝐳𝐚𝐫𝐝 is here 🪄🧙♂️
طــال الانتظـار .. حكيم زياش في الوداد 🔴⚪️ #DimaWydad pic.twitter.com/TCvp68zZTD