O futebolista marroquino Hakim Ziyech, de saída do Ajax para o Chelsea na próxima época, despediu-se de forma diferente do clube holandês. Não foi no relvado, mas sim no Teatro Tuschinski, em Amesterdão.

O jogador de 27 anos, que representou o Ajax nas últimas quatro épocas, não conteve as lágrimas em alguns momentos que repassou acerca da sua passagem pelo clube.

«Hakim Ziyech, o mago de Amesterdão» é um filme que o Ajax vai lançar, na íntegra, esta quinta-feira, sobre o percurso do jogador que vai jogar pela primeira vez fora da Holanda, onde já representou também o Heerenveen e o Twente.

O adeus nos relvados não foi possível formalmente, devido à paragem do futebol na Holanda, provocado pela pandemia da covid-19. No país, a federação de futebol decidiu não descer clubes no principal campeonato, não atribuir campeão, dando ao Ajax a ida à Liga dos Campeões, por ser o primeiro classificado na altura da paragem da prova.